Эксперт рассказал, почему покупать бэушки будет сложнее, чем продавать

Из-за малого количества новых автомобилей, вероятно, подрастет вторичный рынок, считает руководитель Союза профессионалов авторынка, перекуп Вадим Адиев.
С пополнением рынка новыми авто в этом году будут трудности: ни Москвич, ни «китайцы», ни параллельный импорт до конца не исправят ситуацию.
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Покупатели все чаще будут обращаться к вторичному рынку, но покупать бэушные авто станет сложнее, чем продавать, так как хороших авто осталось мало. Если раньше при проверке автомобилей четыре из десяти были с хорошей историей, то теперь только две машины из десяти продаются с более-менее нормальной историей.
Эксперт считает, что цены на авто и запчасти продолжат расти, а сервисные центры будут неплохо зарабатывать. Если раньше при поломке дилеры меняли узел целиком, то сейчас мастера стараются полностью перебрать весь агрегат.
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Источник: «Автокод»
Фото: ИТАР-ТАСС/ Митя Алешковский
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