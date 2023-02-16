Эксперт рассказал, почему покупать бэушки будет сложнее, чем продавать — журнал За рулем

Эксперт рассказал, почему покупать бэушки будет сложнее, чем продавать

А также почему наступает золотое время для автосервисов.

Материалы по теме
Внимание: не купите по ошибке автомобиль, который числится в розыске

Из-за малого количества новых автомобилей, вероятно, подрастет вторичный рынок, считает руководитель Союза профессионалов авторынка, перекуп Вадим Адиев.

С пополнением рынка новыми авто в этом году будут трудности: ни Москвич, ни «китайцы», ни параллельный импорт до конца не исправят ситуацию.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Покупатели все чаще будут обращаться к вторичному рынку, но покупать бэушные авто станет сложнее, чем продавать, так как хороших авто осталось мало. Если раньше при проверке автомобилей четыре из десяти были с хорошей историей, то теперь только две машины из десяти продаются с более-менее нормальной историей.

Эксперт считает, что цены на авто и запчасти продолжат расти, а сервисные центры будут неплохо зарабатывать. Если раньше при поломке дилеры меняли узел целиком, то сейчас мастера стараются полностью перебрать весь агрегат.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: «Автокод»

Фото: ИТАР-ТАСС/ Митя Алешковский

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Видеотест Dongfeng Captain: как ГАЗель, но дешевле
Горячий новичок из Елабуги: 3 длины, 2 высоты
Большая новинка российского производства — иномарки позавидуют

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров170
Оцените материал
1:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: