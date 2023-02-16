В «Системе 112» появилась новая функция для автомобилистов — журнал За рулем

В «Системе 112» появилась новая функция для автомобилистов

Она позволит быстрее разобраться с ДТП.

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В мобильном приложении «Системы 112» появилась новая функция оформления ДТП по европротоколу. Пока сервис доступен в Московской области.

Как отметили в пресс-службе, это позволит сократить время оформления ДТП, так как не надо будет дожидаться сотрудников ГИБДД.

В свою очередь, на дорогах не будут создаваться заторы из-за аварии.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Приложение позволяет вызвать полицию, скорую и другие специальные службы.

Принимая запрос через мобильное приложение, оператор «Системы 112» автоматически видит местоположение обратившегося и все необходимые сведения о здоровье человека (группа крови, заболевания, инвалидность и т. д.), которые пользователь вносит при регистрации. Это значительно облегчает работу и сокращает время прибытия экстренных служб, объяснили в пресс-службе.

В 2023 году возможности подмосковной «Системы 112» собираются расширить за счет внедрения элементов искусственного интеллекта.

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Источник: ТАСС

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

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