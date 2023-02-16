Договор купли-продажи машин теперь можно оформить онлайн

В новом сервисе также можно дистанционно осмотреть машину.

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Возможность оформления договора купли-продажи (ДКП) автомобилей в виде электронного документа появилась у российских автомобилистов. Сделать это можно через сервис «Электронный паспорт».

Для оформления электронного ДКП продавец и покупатель машины должны иметь электронную цифровую подпись или аккаунт на портале «Госуслуги».

Для того чтобы заключить ДКП в электронном виде, продавец должен зарегистрироваться в системе электронных паспортов, затем ввести VIN автомобиля, чтобы загрузить его данные из электронного паспорта, либо вписать информацию из бумажного ПТС.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

После этого продавец получает возможность пригласить покупателя к сделке по электронной почте. Получив приглашение, он также должен зарегистрироваться и изучить договор.

После заключения сделки информация о собственнике машины в ЭПТС изменится автоматически.

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Источник: Автостат

Фото: Unsplash