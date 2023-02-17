Автоэксперт Максим Ракитин предупредил, что после ухода из России большинства иностранных производителей смазочных материалов этим не преминули воспользоваться недобросовестные производители. В результате количество контрафактной продукции в разы увеличилось.
Если раньше контрафакт поставлялся в небольших канистрах, то теперь подделывают даже так называемые баррели, бочки. Поэтому стоит покупать масло у проверенных организаций, которые этим занимались всегда. Если вы уже несколько лет пользуетесь услугами определенной станции техобслуживания, там тоже нет смысла вас обманывать, — отметил автоэксперт.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Он порекомендовал навсегда отказаться от покупки масла по объявлениям на маркетплейсах, на непонятных авторынках и по очень низким ценам.
Пытаясь сэкономить на моторном масле, автовладелец рискует потерять машину, продолжил эксперт.
Некоторые особо «талантливые» изготовители подделок наливают в канистры подкрашенное растительное масло. Залили некачественное масло, и ваш автомобиль отправляется на свалку. Двигатель может встать буквально через километр после того, как вы начнете движение, — заключил эксперт.
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Источник: Радио Sputnik
Фото: depositphotos.com
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