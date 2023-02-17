Как не нарваться на контрафакт при замене масла — советы эксперта — журнал За рулем

Как не нарваться на контрафакт при замене масла — советы эксперта

В канистры даже подкрашенное подсолнечное масло наливают!

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Автоэксперт Максим Ракитин предупредил, что после ухода из России большинства иностранных производителей смазочных материалов этим не преминули воспользоваться недобросовестные производители. В результате количество контрафактной продукции в разы увеличилось.

Если раньше контрафакт поставлялся в небольших канистрах, то теперь подделывают даже так называемые баррели, бочки. Поэтому стоит покупать масло у проверенных организаций, которые этим занимались всегда. Если вы уже несколько лет пользуетесь услугами определенной станции техобслуживания, там тоже нет смысла вас обманывать, — отметил автоэксперт.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Он порекомендовал навсегда отказаться от покупки масла по объявлениям на маркетплейсах, на непонятных авторынках и по очень низким ценам.

Пытаясь сэкономить на моторном масле, автовладелец рискует потерять машину, продолжил эксперт.

Некоторые особо «талантливые» изготовители подделок наливают в канистры подкрашенное растительное масло. Залили некачественное масло, и ваш автомобиль отправляется на свалку. Двигатель может встать буквально через километр после того, как вы начнете движение, — заключил эксперт.

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Источник: Радио Sputnik

Фото: depositphotos.com

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