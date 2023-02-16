Застряли в сугробе? Эксперт рассказал, как быстро выбраться — журнал За рулем

Застряли в сугробе? Эксперт рассказал, как быстро выбраться

Одним из секретов мастерства буксования в снежной каше является умение... работать рулем!

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Многие неопытные водители недооценивают значения положения управляемых колес в ситуации буксования на сложном рельефе и полагаются лишь на тягу, «зацеп», педаль газа... То есть все то, что рано или поздно вас подведет, не обеспечив результата. А меж тем, определенное положение передних колес может вас спасти — или же, напротив, засадить ваш автомобиль окончательно.

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Эксперт «За рулем» Алексей Ревин рассматривает основные приемы, помогающие автомобилю выбраться из снежного плена — и, в частности, уделяет внимание положению управляемых колес. Он говорит, что когда передне- или полноприводный автомобиль буксует, нужно покрутить руль вправо и влево. Велика вероятность, что буксующее колесо обретет столь необходимый «зацеп». А вот владельцам заднеприводных машин для снижения сопротивления движению управляемые колеса следует поставить прямо.

Еще 10 приемов, помогающих быстро справиться со снежными преградами.

Фото: «За рулем»

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