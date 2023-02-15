1. Буксовать с умом
Если автомобиль забуксовал и перестал двигаться, давить на газ бессмысленно. Ведущие колеса закопаются еще глубже, и машина сядет «на брюхо».
Единственная ситуация, когда имеет смысл так поступать, — если слой льда тонкий. И можно попытаться расплавить его и доскрестись, таким образом, до шершавого асфальта. Так иногда поступают водители тяжелые фур на скользких, но коротких подъемах.
2. Покрутить рулем
Когда автомобиль буксует и не может тронуться с места, нужно покрутить руль вправо и влево. Возможно, буксующее колесо зацепится, и автомобиль выберется из снежного плена.
Конечно, такой совет подходит только для переднеприводных автомобилей. Владельцам машин с задним приводом для снижения сопротивления движению управляемые колеса следует поставить прямо.
3. Враскачку
Если автомобиль удалось стронуть с места хотя бы на несколько десятков сантиметров, можно раскатать колею. Проще всего это делать на автомобилях с механической коробкой.
Аккуратно дозируете тягу, чтобы без пробуксовки взобраться на край выкопанной колесом лунки. Затем, отпустив газ и выжав сцепление, убираете тягу с ведущих колес — автомобиль скатывается назад.
Чередуя нажатия и отпускания педалей, можно попасть в ритм, когда амплитуда раскачки начнет расти. И в какой-то момент машина выскочит из лунки.
На автомобилях с автоматами динамической раскачки не будет. Приходится включать попеременно «драйв» и «реверс».
4. Снизить давление в шинах
При этом площадь контакта шины с дорогой увеличивается и автомобиль гораздо увереннее выбирается из выкопанной в снегу ямки.
Снижать давление можно до 1,0–1,2 бара. При меньшем велик риск, что колесо разбортируется.
Как только выберетесь из снежного плена, давление в шинах необходимо поднять до требуемого.
5. Подкопать
Имея в багажнике лопату, вы существенно повышаете шансы освободиться из снежной ловушки. Надо подкопать снег в сторону предполагаемого движения у всех колес автомобиля. Не забудьте убрать лопату в багажник и трогайтесь по построенной вами колее.
6. Подсыпать
Зимой неплохо возить с собой небольшой (2–4 кг) мешочек с гранитной или мраморной крошкой. Подсыпав под буксующее колесо и (на всякий случай) сделав небольшие дорожки для ведущих колес, без проблем преодолеете скользкое место.
Найти крошку можно в специальных емкостях, расположенных на трассах перед подъемами.
7. Подложить под колеса
Если буксует одно колесо в небольшом углублении и автомобиль не висит на брюхе, есть смысл подложить что-то зацепистое. Это может быть коврик из салона и даже тряпка.
Сцепление ткани со льдом или снегом выше, чем у шины.
8. Поддомкратить
Если в машине нет никаких средств повышения проходимости, а одно из ведущих колес уже выкопало глубокую лунку, то можно поддомкратить эту сторону автомобиля. Если колесо удастся приподнять, то в лунку можно накидать и утрамбовать хотя бы побольше снега. Это позволит тронуться с места, так как колесо уже не будет глубоко закопано.
9. Надеть браслеты
В отличие от цепей противоскольжения, браслеты на колеса не занимают много места в багажнике и проще устанавливаются. Закрепив всего по одному на колесо, можно выбраться из серьезной передряги.
Единственный недостаток такой установки — сильные рывки в трансмиссии автомобиля, которые сокращают ресурс деталей.
Если предстоит преодолеть более серьезное препятствие (например, затяжной скользкий подъем), то на колесо понадобится три-четыре браслета. Это нужно, чтобы обеспечить уверенный зацеп и чтобы машину не потащило вбок. Правда, по трудоемкости такая операция будет сопоставима с установкой цепей.
10. Вытолкать
Можно обратиться за помощью к прохожим — люди обычно охотно откликаются на просьбу вытолкать машину. Только смотрите, чтобы они не переусердствовали — не вмяли тонкий металл на кузовных панелях или не сломали светотехнику.
11. Дернуть
На роль буксира сгодится любой (не застрявший) автомобиль. Только нужен длинный и надежный трос, чтобы буксир смог набрать скорость для рывка.
Кстати, отличным буксиром в сельской местности служит лошадь. Именно она вытащила однажды мой УАЗ-469, сползший правой стороной в придорожную канаву. Вот вам и одна лошадиная сила!
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.