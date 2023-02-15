Застрять можно даже во дворе собственного дома. Главное в такой ситуации — не нервничать. И попробовать разные способы выхода из затруднительного положения.

1. Буксовать с умом

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Если автомобиль забуксовал и перестал двигаться, давить на газ бессмысленно. Ведущие колеса закопаются еще глубже, и машина сядет «на брюхо».

Единственная ситуация, когда имеет смысл так поступать, — если слой льда тонкий. И можно попытаться расплавить его и доскрестись, таким образом, до шершавого асфальта. Так иногда поступают водители тяжелые фур на скользких, но коротких подъемах.

2. Покрутить рулем

Когда автомобиль буксует и не может тронуться с места, нужно покрутить руль вправо и влево. Возможно, буксующее колесо зацепится, и автомобиль выберется из снежного плена.

Конечно, такой совет подходит только для переднеприводных автомобилей. Владельцам машин с задним приводом для снижения сопротивления движению управляемые колеса следует поставить прямо.

Заднее колесо прогрызло снег, но тронуться с места автомобиль не в состоянии.

3. Враскачку

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Если автомобиль удалось стронуть с места хотя бы на несколько десятков сантиметров, можно раскатать колею. Проще всего это делать на автомобилях с механической коробкой.

Аккуратно дозируете тягу, чтобы без пробуксовки взобраться на край выкопанной колесом лунки. Затем, отпустив газ и выжав сцепление, убираете тягу с ведущих колес — автомобиль скатывается назад.

Чередуя нажатия и отпускания педалей, можно попасть в ритм, когда амплитуда раскачки начнет расти. И в какой-то момент машина выскочит из лунки.

На автомобилях с автоматами динамической раскачки не будет. Приходится включать попеременно «драйв» и «реверс».

4. Снизить давление в шинах

При этом площадь контакта шины с дорогой увеличивается и автомобиль гораздо увереннее выбирается из выкопанной в снегу ямки.

Снижать давление можно до 1,0–1,2 бара. При меньшем велик риск, что колесо разбортируется.

Как только выберетесь из снежного плена, давление в шинах необходимо поднять до требуемого.

5. Подкопать

Имея в багажнике лопату, вы существенно повышаете шансы освободиться из снежной ловушки. Надо подкопать снег в сторону предполагаемого движения у всех колес автомобиля. Не забудьте убрать лопату в багажник и трогайтесь по построенной вами колее.

6. Подсыпать

Зимой неплохо возить с собой небольшой (2–4 кг) мешочек с гранитной или мраморной крошкой. Подсыпав под буксующее колесо и (на всякий случай) сделав небольшие дорожки для ведущих колес, без проблем преодолеете скользкое место.

Найти крошку можно в специальных емкостях, расположенных на трассах перед подъемами.

7. Подложить под колеса

Если буксует одно колесо в небольшом углублении и автомобиль не висит на брюхе, есть смысл подложить что-то зацепистое. Это может быть коврик из салона и даже тряпка.

Сцепление ткани со льдом или снегом выше, чем у шины.

Кто часто выезжает из города, тому пригодятся специальные снежные трапы. С такими приспособлениями можно преодолеть даже длинный участок плохой дороги. Правда, переставлять трапы замучаетесь.

8. Поддомкратить

Если в машине нет никаких средств повышения проходимости, а одно из ведущих колес уже выкопало глубокую лунку, то можно поддомкратить эту сторону автомобиля. Если колесо удастся приподнять, то в лунку можно накидать и утрамбовать хотя бы побольше снега. Это позволит тронуться с места, так как колесо уже не будет глубоко закопано.

9. Надеть браслеты

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В отличие от цепей противоскольжения, браслеты на колеса не занимают много места в багажнике и проще устанавливаются. Закрепив всего по одному на колесо, можно выбраться из серьезной передряги.

Единственный недостаток такой установки — сильные рывки в трансмиссии автомобиля, которые сокращают ресурс деталей.

Если предстоит преодолеть более серьезное препятствие (например, затяжной скользкий подъем), то на колесо понадобится три-четыре браслета. Это нужно, чтобы обеспечить уверенный зацеп и чтобы машину не потащило вбок. Правда, по трудоемкости такая операция будет сопоставима с установкой цепей.

Подсыпание песка под колеса не помогло. Выручили браслеты.

10. Вытолкать

Можно обратиться за помощью к прохожим — люди обычно охотно откликаются на просьбу вытолкать машину. Только смотрите, чтобы они не переусердствовали — не вмяли тонкий металл на кузовных панелях или не сломали светотехнику.

11. Дернуть

Зачастую легковой автомобиль, стоящий на твердой дороге, способен «выдернуть» кроссовер, который сполз двумя колесами в придорожную канаву.

На роль буксира сгодится любой (не застрявший) автомобиль. Только нужен длинный и надежный трос, чтобы буксир смог набрать скорость для рывка.

Кстати, отличным буксиром в сельской местности служит лошадь. Именно она вытащила однажды мой УАЗ-469, сползший правой стороной в придорожную канаву. Вот вам и одна лошадиная сила!

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