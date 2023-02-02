Зачем сосед снимает на зиму салонный фильтр? Эксперт все объяснил — журнал За рулем

Зачем сосед снимает на зиму салонный фильтр? Эксперт все объяснил

«Зимой воздух чистый. А потому нет необходимости его фильтровать». Это утверждение из прошлого века. И сегодня не имеет никаких оснований.

Зимой меньше грязи?

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Вредных веществ зимой не меньше, чем летом. Хотя состав загрязнений несколько иной.

При минусовых температурах двигатели прогреваются дольше. А пока мотор не вышел на рабочий режим, происходит неполное сгорание углеводородов. К тому же непрогретый каталитический нейтрализатор не так эффективно очищает выхлопные газы от вредных веществ.

Это касается и дизельных автомобилей, которые вдобавок могут начать цикл регенерации сажевого фильтра. При этом часть несгоревшей сажи вылетает из трубы в атмосферу.

Зимой мы вдыхаем еще один продукт нефтехимической промышленности. Это мельчайшие частицы асфальта, выбитые шипованными шинами из дорожного покрытия. И эти микрочастицы также канцерогенны, поскольку имеют в основе битум.

Кроме того, дороги поливают реагентами. Подсохший слой автомобили поднимают в воздух в виде мельчайшей пыли.

Зачем сосед снимает на зиму салонный фильтр? Эксперт все объяснилНа первых Hyundai Solaris вместо салонного фильтра стояла сеточка, сплетенная из материала вроде лески.
На первых Hyundai Solaris вместо салонного фильтра стояла сеточка, сплетенная из материала вроде лески.

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А если нет фильтра?

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Все перечисленные выше загрязнения попадают в салон через воздуховоды отопителя. Если салонный фильтр снят, то детали климатической установки будут зарастать отложениями от углеводородов, присыпанных асфальтовой крошкой с солями реагентов.

Эта грязь затрудняет подвижность заслонок, управляющих распределением воздуха, вызывает коррозию радиатора отопителя и испарителя кондиционера.

И удалить эти загрязнения из корпуса климатической установки невозможно без разборки и тщательной очистки. И они потихоньку будут разъедать детали и вызывать неисправности.

Зачем сосед снимает на зиму салонный фильтр? Эксперт все объяснилЗамена салонного фильтра во многих машинах (на фото Chevrolet Cruze) занимает всего несколько минут. Причем большая часть времени уходит на опорожнение перчаточного ящика.
Замена салонного фильтра во многих машинах (на фото Chevrolet Cruze) занимает всего несколько минут. Причем большая часть времени уходит на опорожнение перчаточного ящика.

Ставить фильтр или нет?

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Бытует мнение, что салонный фильтр зимой может вызывать запотевание стекол. А также создает дополнительное сопротивление воздуху, из-за чего быстрее изнашивается вентилятор отопителя и повышается расход электроэнергии.

Подобные спорные утверждения на практике не подтверждаются. Да и ни один производитель автомобилей не включает в работы по подготовке к зиме демонтаж салонного фильтра.

Поэтому ни в коем случае не вынимайте на зиму салонный фильтр. Сбережете свое здоровье и продлите жизнь автомобилю.

А если воздух стал проходить в салон через отопитель не очень хорошо — скажите спасибо за отличную работу старому фильтру. И замените его новым.

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