Как работники автосервисов «навариваются» на клиентах? Поймана банда мошенников

За полгода они наворовали 3,5 млн рублей.

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В Хабаровске задержали пятерых мужчин в возрасте от 28 до 37 лет, подозреваемых в хищении суммы около 3,5 млн рублей.

Граждане работали на различных должностях в автосервисе и при работе с клиентами вносили недостоверные сведения в специализированную программу.

Схем обогащения было несколько: завышалась стоимость запчастей и услуг, изменялся способ оплаты. Излишки денег, образовывавшиеся в результате махинаций, дельцы делили между собой.

Оперативники провели обыски по местам жительства подельников и обнаружили деньги, мобильники и носители информации с ценными для следствия данными. Изъято имущество, в том числе машины, на которые будет наложен арест в целях возмещения ущерба потерпевшему. Потерпевшим в данной ситуации считается владелец сервиса, хотя очевидно, что и клиенты были обмануты.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Источник: МВД Медиа

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