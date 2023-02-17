Как работники автосервисов «навариваются» на клиентах? Поймана банда мошенников

В Хабаровске задержали пятерых мужчин в возрасте от 28 до 37 лет, подозреваемых в хищении суммы около 3,5 млн рублей.
Граждане работали на различных должностях в автосервисе и при работе с клиентами вносили недостоверные сведения в специализированную программу.
Схем обогащения было несколько: завышалась стоимость запчастей и услуг, изменялся способ оплаты. Излишки денег, образовывавшиеся в результате махинаций, дельцы делили между собой.
Оперативники провели обыски по местам жительства подельников и обнаружили деньги, мобильники и носители информации с ценными для следствия данными. Изъято имущество, в том числе машины, на которые будет наложен арест в целях возмещения ущерба потерпевшему. Потерпевшим в данной ситуации считается владелец сервиса, хотя очевидно, что и клиенты были обмануты.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пересечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
- А вот еще 3 схемы обмана на автосервисах.
- «За рулем» можно смотреть на RuTube.
Источник: МВД Медиа
Фото: Depositphotos