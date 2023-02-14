Вот как обманывают в автосервисах: 3 популярные схемы

Не следует безоговорочно доверять даже самым проверенным мастерам.

Обращаться в автосервисы рано или поздно приходится практически каждому автовладельцу. У многих есть годами проверенные мастерские, где можно не переживать за качество деталей и проведенных работ. Однако даже в этом случае бдительность не будет лишней, предупреждает вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

Он назвал три популярные схемы «развода» на СТО. Самым распространенным эксперт считает историю с маслом, а именно когда вместо рекомендованного заливают более дешевое и сомнительного качества.

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Прежде количество подделок и так было большим, но сейчас оно выросло еще сильнее. В результате вместо рекомендованного для вашего автомобиля масла в сервисе заливают какой-то примитивный вариант. Иногда это происходит умышленно, а иногда в сервисе могут не осознавать проблемы. В худшем случае масло вообще не меняют», — пояснил Хайцеэр.

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Также нередко владельцев обманывают с запчастями, меняя вышедшую из строя деталь на подделку или не соответствующую по качеству. При этом деньги берут как за оригинал.

Еще один распространенный обман — выдуманные работы. Указанные в заказ-наряде операции в этом случае, как правило, не проводятся, но деньги за замену и запчасть с владельца берут.

Автоэксперт советует внимательнее согласовывать работы с мастером и после ремонта машины проверить, где находятся замененные детали.

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Источник: Газета.ru

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