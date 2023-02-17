Функция распознавания лиц (которая успешно работает в московском метро) нашла неожиданное применение в автомобиле.
Цифровая панель от Continental и Trinamix идентифицирует водителя и защитит ТС от угона. Автомобиль просто откажется заводиться.
В основе изобретения биометрическое распознавание лица водителя. Любопытно, что новая функция может также применяться для внесения цифровых платежей. Это тоже можно сделать через дисплей автомобиля. Например, «лицом» можно оплатить парковку, топливо или совершить покупку в приложении магазина.
Интересно, что система распознает человеческую кожу, предотвращая, например, мошенническое использование фотографий или реалистичных трехмерных масок законного владельца авто.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Кроме того, встроенная в систему камера используется для надежного контроля внимания водителя и предупредит об усталости за рулем. Камера интегрирована в дисплей и невидима для водителя.
Новое решение получило награду за инновации в категории «Автомобильные технологии и передовая мобильность» на выставке CES 2023.
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Источник: Springer Professional
Фото: Continental
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