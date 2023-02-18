Таксист разбогател на 4 тысячи долларов с одной поездки на мойку

Но ненадолго — чужие деньги у него изъяли.

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В Нижнем Новгороде таксист нашел на мойке 4 тысячи долларов, которые обронил предыдущий клиент, араб-переводчик Хуссейн.

Когда последний подошел к кассе и доставал кошелек, он выронил конверт с деньгами и не заметил этого.

Следом на мойку заехал таксист. Деньги он обнаружил почти сразу, когда подошел к кассе.

Он забрал деньги и положил в машину.

При этом, когда на таксиста вышла полиция, он утверждал, что принял деньги за билеты банка приколов.

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Источник: Telegram-канал Ni Mash

Фото: depositphotos