Автомобилистка завела необычное домашнее животное — журнал За рулем

Автомобилистка завела необычное домашнее животное

Да и способ выгула нестандартный.

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Женщина в Норильске выбрала домашнее животное в соответствии с суровыми условиями места жительства — оленя. А выгуливала она его, держа на поводке и сидя при этом в едущей машине.

Бегать оленю, конечно, не вредно, но вполне вероятно, что животное могло поскользнуться и угодить ногами под колеса.

Автомобилистка завела необычное домашнее животное

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Однако, как сообщает источник, с оленем все в порядке, и, по сравнению с летней поездкой в маршрутке (!), нынешний выгул куда безопаснее и комфортнее.

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Источник: Telegram-канал «Kras Mash»

Фото: depositphotos, Telegram-канал «Kras Mash»

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