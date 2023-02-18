Петербуржец отсудил 230 тысяч рублей за «красивые» номера

С него взяли деньги, но номера не выдали.

Житель Санкт-Петербурга захотел себе «красивые» номера и отдал 230 тысяч рублей человеку, обещавшему оформить номера с выбранной комбинацией букв и цифр.

На услугу исполнитель отводил месяц, а если не сделает — вернет деньги. В указанный срок не произошло ни того, ни другого. Личное обращение к исполнителю тоже не помогло.

Тогда заказчик услуги подал в суд, где предъявил расписку, в которой и обозначены вышеуказанные условия.

В результате суд взыскал с ответчика 230 тысяч рублей, уплаченных за номера, плюс почти 15 тысяч за пользование чужими деньгами и госпошлину.

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Источник: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга»