Петербуржец отсудил 230 тысяч рублей за «красивые» номера

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Житель Санкт-Петербурга захотел себе «красивые» номера и отдал 230 тысяч рублей человеку, обещавшему оформить номера с выбранной комбинацией букв и цифр.
На услугу исполнитель отводил месяц, а если не сделает — вернет деньги. В указанный срок не произошло ни того, ни другого. Личное обращение к исполнителю тоже не помогло.
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Тогда заказчик услуги подал в суд, где предъявил расписку, в которой и обозначены вышеуказанные условия.
В результате суд взыскал с ответчика 230 тысяч рублей, уплаченных за номера, плюс почти 15 тысяч за пользование чужими деньгами и госпошлину.
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Источник: Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга»