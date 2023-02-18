Освежает! Смотрим гонку чемпионата по зимнему картингу!

Традиционно картингисты раньше остальных автоспортсменов открывают гоночный сезон, если не сказать больше: они его не закрывают.

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Рев компактных моторов стихает лишь на новогодние праздники, чтобы в начале нового года зазвучать вновь. Одно из интересных региональных соревнований, Чемпионат и Первенство Самарской области, состоялось в конце января, собрав под свои знамена и титулованных спортсменов, и начинающих путь во взрослом картинге, и только пробивающихся к первым подиумам юниоров.

Содержательный репортаж об этом событии мы и предлагаем вашему вниманию. Если хотите глянуть лишь нарезку самых красочных моментов, можете перемотать ролик на последние полторы минуты, но мы настоятельно рекомендуем смотреть видео полностью — погружение в очень специфическую и приятную атмосферу вам гарантировано.

В те же дни в карельской Лахденпохье проходило ралли «Карелия» — там болельщикам тоже было на что взглянуть!

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Видео: Youtube / Michael Токарев