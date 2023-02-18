Пешеход — это прекрасно! Видеоподборка для поднятия настроения — журнал За рулем

Пешеход — это прекрасно! Видеоподборка для поднятия настроения

Тот самый момент, когда хочется воскликнуть «Не за что!», а на душе становится приятно.

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Взаимная вежливость на дороге — это то, что, безо всякого преувеличения, может сделать этот мир лучше. Грамотный водитель, пропускающий пешехода — основа основ. А благодарный пешеход, поднимающий в ответ руку — уже приятный бонус! Взгляните на эту видеоподборку. Логично, что довольно часто героями этих кадров становятся дети — им доброта и отзывчивость все же свойственна в большей мере.

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Но, с учетом этого, очень приятно наблюдать и взрослых людей, которые смогли сохранить и вырастить в себе чувство благодарности.

Видео: Главная дорога

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