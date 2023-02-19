Пассажиры автобуса подрались из-за сухариков — журнал За рулем

Пассажиры автобуса подрались из-за сухариков

Конфликт попал в объектив камеры пассажира.

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В Чебоксарах произошел конфликт пассажиров автобуса. Причина — довольно необычная: сухарики.

Как сообщает telegram-канал «Подъем», мальчик ел снеки неопрятно, рассыпая крошки.

Пассажирка сделала подростку замечание. Это ему не понравилось, он ударил женщину и вцепился ей в волосы, началась борьба.

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В итоге мусорящего подростка выдворили из салона автобуса.

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Источник: Telegram-канал «Подъем»

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