Пассажиры автобуса подрались из-за сухариков

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В Чебоксарах произошел конфликт пассажиров автобуса. Причина — довольно необычная: сухарики.
Как сообщает telegram-канал «Подъем», мальчик ел снеки неопрятно, рассыпая крошки.
Пассажирка сделала подростку замечание. Это ему не понравилось, он ударил женщину и вцепился ей в волосы, началась борьба.
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В итоге мусорящего подростка выдворили из салона автобуса.
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Источник: Telegram-канал «Подъем»