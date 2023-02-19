Водителю скорой помощи пострадал за семечки — журнал За рулем

Водителю скорой помощи пострадал за семечки

Из-за конфликта с местным жителем ему потребовалась помощь медиков.

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В Каспийске избили водителя скорой помощи из-за того, что тот… грыз семечки.

Бригада приехала на вызов, водитель встал во дворе.

Пока он ждал врачей, решил погрызть семечки, что очень не понравилось местному жителю. Он сделал водителю замечание, чтобы тот не мусорил, но в ответ получил только оскорбление.

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Терпение у ратующего за чистоту лопнуло, в результате чего он ударил водителя.

Результат — черепно-мозговая травма и сотрясение. На место пришлось вызывать еще одну скорую, вместе с которой приехали и полицейские для поиска подозреваемого. Получилось ли найти, не сообщается.

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Источник: Telegram-канал «Mash Gor»

Фото: depositphotos

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