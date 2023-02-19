За выброшенные из машины окурки уже штрафуют

Штраф немаленький: до 15 тысяч рублей.

В городе Курчатове на площади Николаева водитель маршрутного такси выбросил из окна машины окурок. Вроде бы, ситуация довольно привычная, хоть и не очень приятная.

Но в середине прошлого года был принят закон о штрафах за выброс мусора, а сейчас он уже работает. И, поскольку много где есть камеры, зафиксировать нарушение очень даже реально.

Теперь водителя за сброс с автомототранспортных средств отходов производства и потребления вне объектов и мест размещения отходов ожидает штраф в размере от 10 000 до 15 000 рублей, о чем сообщает городская администрация.

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Источник: Город Курчатов/VK

Фото: Город Курчатов/VK