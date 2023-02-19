За выброшенные из машины окурки уже штрафуют

Материалы по темеСпишут «автоматом» и без скидок: как оплачивать штрафы ГИБДД в 2022–2023
В городе Курчатове на площади Николаева водитель маршрутного такси выбросил из окна машины окурок. Вроде бы, ситуация довольно привычная, хоть и не очень приятная.
Но в середине прошлого года был принят закон о штрафах за выброс мусора, а сейчас он уже работает. И, поскольку много где есть камеры, зафиксировать нарушение очень даже реально.
Материалы по темеПроголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!
Теперь водителя за сброс с автомототранспортных средств отходов производства и потребления вне объектов и мест размещения отходов ожидает штраф в размере от 10 000 до 15 000 рублей, о чем сообщает городская администрация.
- «За рулем» можно читать в Viber
Источник: Город Курчатов/VK
Фото: Город Курчатов/VK