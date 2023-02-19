За выброшенные из машины окурки уже штрафуют — журнал За рулем

За выброшенные из машины окурки уже штрафуют

Штраф немаленький: до 15 тысяч рублей.

Материалы по теме
Спишут «автоматом» и без скидок: как оплачивать штрафы ГИБДД в 2022–2023

В городе Курчатове на площади Николаева водитель маршрутного такси выбросил из окна машины окурок. Вроде бы, ситуация довольно привычная, хоть и не очень приятная.

Но в середине прошлого года был принят закон о штрафах за выброс мусора, а сейчас он уже работает. И, поскольку много где есть камеры, зафиксировать нарушение очень даже реально.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Появился доступный видеорегистратор сверхвысокого разрешенияЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

Теперь водителя за сброс с автомототранспортных средств отходов производства и потребления вне объектов и мест размещения отходов ожидает штраф в размере от 10 000 до 15 000 рублей, о чем сообщает городская администрация.

  • «За рулем» можно читать в Viber

Источник: Город Курчатов/VK

Фото: Город Курчатов/VK

Наше новое видео
Незаметный герой ГАЗ-63: чем этот вездеход был лучше иностранных аналогов?
Как превратить грузовик во внедорожник — старый добрый рецепт из СССР
Москвич 3 на тестах «За рулем»: поездили и с МКП, и с вариатором

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров74
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: