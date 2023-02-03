В России с 11 января разрешили использовать камеры для фиксации выброса мусора из машины.

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Изменения в статью 8.2.3.1 КоАП РФ взбудоражили автомобилистов — штраф за выброшенный мусор из машины составит очень внушительные 10–15 тысяч рублей. Если машина принадлежит юридическому лицу, то заплатить придется от 30 до 50 тысяч рублей. Ну а если автомобиль был грузовой (заметьте, речь не о количестве мусора, выброшенном из автомобиля, учитываются только характеристики автомобиля), да еще и оформленный на ИП или ООО, то счет организации похудеет на 100 тысяч рублей. А за повторное правонарушение для автомобилей юридических лиц предусмотрена конфискация транспортного средства!

Казалось бы, намерения законодателей благие — многие недобросовестные предприниматели просто вывозят мусор в ближайший лес. И за такое надо, конечно, жестко штрафовать. Но вот дьявол, как говорится, в деталях. Точнее, в формулировках.

В чем проблема?

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Депутаты использовали следующую формулировку: «сброс с автомототранспортных средств отходов потребления», то есть под это подходит вполне безобидный окурок или бумажная салфетка. Конечно, выбрасывать салфетки из окна автомобиля, наверное, не надо, но вот наказывать за это штрафом в 30 тысяч рублей совершенно несоразмерно.

То есть, под действие этой статьи могут попасть абсолютно все автомобилисты — даже кристально чистые и незапятнанные плохими поступками люди, которые, конечно же, никогда в жизни не выбрасывали ничего из окна автомобиля.

Штрафы с камер

Дело в том, что современные камеры, точнее программное обеспечение в них, автоматически анализируют изображение вполне понятными методами. Так, алгоритм может определить движущиеся объекты в кадре или в серии кадров и даже определить их траекторию и размер. Далее по этим параметрам можно сделать вывод, что один объект (например, окурок) отделился от другого объекта (автомобиль) и упал на асфальт. Квитанция на 30 тысяч придет собственнику по почте. Есть несколько технических нюансов:

Необходимо доказать, что от автомобиля отделился именно «отход потребления», а не лист, опавший с дерева, или не счищенный с крыши снег. Для того чтобы доказать факт сброса с автомобиля отхода потребления, нужно, чтобы запись была четкой, а разрешение снимка достаточным, чтобы четко идентифицировать «отход потребления». И самое главное, надо доказать, что «отход потребления» был «сброшен» из салона автомобиля.

От теории к реальной жизни

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Современные камеры устанавливаются таким образом, что автомобиль практически никогда не виден со всех сторон. Только с одной стороны — как правило, с обочины, то есть справа. Поэтому, даже если будет разработана чудо-камера со сверхвысоким разрешением и одновременно со сверхвысокой скоростью съемки, то с водительской стороны всевидящее око ничего не заметит.

Также важен ракурс установки камеры. Все стационарные камеры установлены на высоте около 5 метров от уровня дороги, поэтому даже пассажирская сторона автомобиля попадает в объектив в большинстве случаев весьма условно под неудачным для видеоаналитики ракурсом. Поэтому мусор если и будет зафиксирован такой камерой, то только если повезет.

Надо понимать, что у любой камеры есть так называемая зона фиксации — короткий отрезок дороги, на котором можно четко различить номер автомобиля. Сравните размер символа на регистрационном знаке и размер того же окурка, и вы поймете, что зафиксировать момент административного правонарушения практически невозможно.

Кого в итоге будут штрафовать?

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Вывод такой: за выброшенные окурки или даже более габаритные «отходы потребления», «сброшенные» с автомототранспортного средства штрафовать с существующих камер не будут. Технические возможности не позволят. А вот в местах нелегальных свалок такие камеры установлены будут. Впрочем, что помешает «черным» мусоровозам просто снять номера на время «сброса отходов потребления»? Особенно если дело происходит ночью, в темном лесу и без признаков присутствия инспекторов ГИБДД?

Мой прогноз: пока всё останется по прежнему, а полицейские будут продолжать ловить за незаконный вывоз мусора старыми и надежными методами — устраивая засады.