В Тюмени спасли животных, брошенных хозяйкой в машине на трое суток

На морозе, конечно же.

Материалы по теме Автомобилистка завела необычное домашнее животное

В Тюмени женщина, приехавшая из Сургута, закрыла двух кошек, котенка и двух собак в машине на морозе. Ушла, по ее словам, на пару часов. На самом деле прошло несколько суток.

Лай и мяуканье животных услышали дети во дворе. Промерзший салон машины был завален тряпками и разбросанным кормом.

На место приехали волонтеры, спасли животных и отвезли в ветклинику. Там диагностировали переохлаждение, у одной из собак развился отит. Сейчас жизни животных ничего не угрожает.

«За рулем» можно читать в Viber .

Источник: Telegram-канал «Ural Mash»

Фото: Экстренная Помощь Животным г.Тюмень/VK