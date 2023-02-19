В Тюмени спасли животных, брошенных хозяйкой в машине на трое суток

Материалы по темеАвтомобилистка завела необычное домашнее животное
В Тюмени женщина, приехавшая из Сургута, закрыла двух кошек, котенка и двух собак в машине на морозе. Ушла, по ее словам, на пару часов. На самом деле прошло несколько суток.
Лай и мяуканье животных услышали дети во дворе. Промерзший салон машины был завален тряпками и разбросанным кормом.
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На место приехали волонтеры, спасли животных и отвезли в ветклинику. Там диагностировали переохлаждение, у одной из собак развился отит. Сейчас жизни животных ничего не угрожает.
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Источник: Telegram-канал «Ural Mash»
Фото: Экстренная Помощь Животным г.Тюмень/VK