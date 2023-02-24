«Убитый» самолет Элвиса Пресли нашел нового владельца

Почти 40 лет Lockheed 1329 Jetstar простоял брошенным в пустыне.

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Обветшавший самолет Элвиса Пресли был продан с аукциона за 260 тыс. долларов при стартовой цене 100 тыс. долларов.

Lockheed 1329 Jetstar четыре десятилетия простоял в пустыне Нью-Мексико, что не могло не отразиться на его внешнем виде.

Самолет был куплен за $840 000 в декабре 1976 года, менее чем за год до смерти Элвиса. Это был один из нескольких его частных бортов.

Несмотря на неприглядный вид снаружи, роскошный салон практически как новый. Кресла и диваны, обтянутые красным бархатом, пол и стены, покрытые красным ковром, почти не подверглись времени.

Как говорится в описании лота на сайте аукциона, бортовая развлекательная система включает телевизор, видеомагнитофон, аудиокассетный плеер и порты для наушников с регуляторами звука на каждом сиденье.

В декоре использовано настоящее золото (например, тут золотые пепельницы). Салон рассчитан на девятерых пассажиров, есть большой туалет и кухонная зона.

На торгах во Флориде, где продавался этот самолет, присутствовала 77-летняя Присцилла Пресли, бывшая жена певца и мать его единственного ребенка, Лизы Мари Пресли, которая ушла из жизни 13 января 2023 года.

Новый хозяин планирует сделать из самолета музей для фанатов.

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Источник: Daily Mail

Фото: Mecum Auction, Zuma\TASS