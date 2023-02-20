Назван документ, который нужно с осторожностью подписывать после ДТП

Очень важно изучить его до того, как подпишете, — «откатить» назад будет невозможно.

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Страховщики пытаются идти на различные ухищрения, чтобы отказать в возмещении или снизить размер страховых выплат участникам ДТП по ОСАГО.

Любые документы, полученные от страховой компании, следует внимательно изучить — особенно если это соглашение об урегулировании убытков, пояснила агентству «Прайм» Елена Кудерко.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Оно может называться и иначе: протокол, меморандум, справка. Важен смысл документа, а там страховщик обычно предлагает выгодные ему условия: по стоимости ущерба, способу ремонта и прочее.

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Если пострадавший в ДТП автовладелец подпишет такое соглашение, он полностью потеряет право на судебное оспаривание стоимости ремонта или запчастей, отмечает юрист.

Для суда важно, что стороны договорились, а аргументы типа «не понимал, что подписывал», не имеют значения.

Нельзя оценивать поломку «на глаз», потом может выявиться более существенный ущерб. Поэтому лучше привлечь независимого эксперта или экспертную организацию, которая сможет оценить в том числе и скрытые повреждения.

«За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: «Прайм»

Фото: АГН «Москва»