Названы модели, которые выгоднее всего перепродавать в 2023 году

Материалы по темеВ России резко выросла средняя цена автомобиля
Цены на некоторые машины за 5 лет даже увеличились.
Выгоднее всего на вторичном рынке можно будет продать:
- Kia Rio (стоимость по сравнению с 2019 годом увеличилась на 26,8%)
- Renault Sandero (на 25,4%)
- Hyundai Solaris (на 25,1%).
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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В сегменте С это:
- Mazda 3 (на 28%)
- Kia Cerato — (на 27,3%)
- Hyundai Elantra — (на 23,9%).
В D-сегменте самой выгодной моделью для перепродажи стала Toyota Camry — ее цена выросла на 30,8%.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Источник: «Экономика сегодня»
Фото: depositphotos.com
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