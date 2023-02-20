Названы модели, которые выгоднее всего перепродавать в 2023 году — журнал За рулем

Названы модели, которые выгоднее всего перепродавать в 2023 году

Цены на подержанные автомобили растут вслед за новыми, но на отдельные — больше.

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Цены на некоторые машины за 5 лет даже увеличились.

Выгоднее всего на вторичном рынке можно будет продать:

  • Kia Rio (стоимость по сравнению с 2019 годом увеличилась на 26,8%)
  • Renault Sandero (на 25,4%)
  • Hyundai Solaris (на 25,1%).

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В сегменте С это:

  • Mazda 3 (на 28%)
  • Kia Cerato — (на 27,3%)
  • Hyundai Elantra — (на 23,9%).

В D-сегменте самой выгодной моделью для перепродажи стала Toyota Camry — ее цена выросла на 30,8%.

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Источник: «Экономика сегодня»

Фото: depositphotos.com

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