Названы модели, которые выгоднее всего перепродавать в 2023 году

Цены на подержанные автомобили растут вслед за новыми, но на отдельные — больше.

Материалы по теме В России резко выросла средняя цена автомобиля

Цены на некоторые машины за 5 лет даже увеличились.

Выгоднее всего на вторичном рынке можно будет продать:

Kia Rio (стоимость по сравнению с 2019 годом увеличилась на 26,8%)

Renault Sandero (на 25,4%)

Hyundai Solaris (на 25,1%).

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В сегменте С это:

Mazda 3 (на 28%)

Kia Cerato — (на 27,3%)

Hyundai Elantra — (на 23,9%).

В D-сегменте самой выгодной моделью для перепродажи стала Toyota Camry — ее цена выросла на 30,8%.

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Источник: «Экономика сегодня»

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