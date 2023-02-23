Сообразят на троих: Toyota, Daihatsu и Suzuki совместно разрабатывают недорогой автомобиль — журнал За рулем

Сообразят на троих: Toyota, Daihatsu и Suzuki совместно разрабатывают недорогой автомобиль

Он выйдет под брендом Midship Sports.

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Компании Toyota, Suzuki и Daihatsu занимаются совместной разработкой нового спорткара, который будет оснащен трехцилиндровым турбированным бензиновым мотором объемом всего один литр.

Масса автомобиля составит одну тонну. Цена — от 16 до 21 тыс. долларов.

Suzuki отвечает за создание силового агрегата — «турботройка» сможет развивать около 120 л.с. и 200 Нм и получит 48-вольтовый стартер-генератор.

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Платформу разрабатывает Toyota, при этом активно используя компоненты хэтчбека Yaris нынешнего поколения.

Daihatsu может заняться дизайном спорткара. В качестве одного из источников заимствования называют кей-кар Daihatsu Copen.

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Источник: BestCarWeb

Фото: Unsplash

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