Чуть-чуть не считается: водителям дали послабление в габаритах

За негабарит транспортного средства, зафиксированный камерами, штраф может составлять 150 тыс. рублей.

Госдума приняла законопроект, который отменяет штрафы в размере 150 тыс. рублей за превышение габаритов транспорта до 10 см в случае, если такое нарушение было зафиксировано камерами.

Поправки предлагают исключить из статьи КоАП 12.21.1 о нарушении правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспортного средства соответствующее положение.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Как отмечается, необходимо учитывать раздувание тента грузового средства на ветру, что не оказывает влияния на безопасность дорожного движения.

В данном случае применение штрафных санкций является избыточной мерой, которая может повлечь негативные последствия для бизнеса, отмечается в документе.

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Источник: ТАСС

Фото: АГН «Москва», depositphotos.com