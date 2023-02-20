В Узбекистане начали выпускать бюджетный Chevrolet: можно ли его купить в России? — журнал За рулем

В Узбекистане начали выпускать бюджетный Chevrolet: можно ли его купить в России?

Onix — одноклассник Лады Весты.

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На заводе UzAuto Motors в Асаке начали собирать седаны Chevrolet Onix.

Цены в Узбекистане варьируются от 149 до 215 млн сум (0,98–1,41 млн рублей).

По характеристикам седан схож с Lada Vesta: габаритная длина составляет 4,5 метра. На выбор предлагается авто с трехцилиндровым двигателем объемом 1,2 литра с наддувом и без.

На сегодняшний день локализация производства на узбекском автозаводе составляет 50%. В перспективе ее планируется увеличить до 70%.

В Узбекистане начали выпускать бюджетный Chevrolet: можно ли его купить в России?

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В базовой комплектации Onix две подушки безопасности, системы ABS и ESP, кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев зоны покоя дворников и аудиосистема. Особо отмечается, что седан с 90-сильным атмосферником и 5-ступенчатой механикой расходует всего 5,9 литра бензина АИ-92 на 100 километров пробега в смешанном цикле.

В Россию официальным путем бюджетные Chevrolet из Узбекистана не попадут, а вот по параллельному импорту их вполне могут привезти.

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Источник: UzAutoMotors

Фото: uzautomotors.com

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