В Узбекистане начали выпускать бюджетный Chevrolet: можно ли его купить в России?

На заводе UzAuto Motors в Асаке начали собирать седаны Chevrolet Onix.
Цены в Узбекистане варьируются от 149 до 215 млн сум (0,98–1,41 млн рублей).
По характеристикам седан схож с Lada Vesta: габаритная длина составляет 4,5 метра. На выбор предлагается авто с трехцилиндровым двигателем объемом 1,2 литра с наддувом и без.
На сегодняшний день локализация производства на узбекском автозаводе составляет 50%. В перспективе ее планируется увеличить до 70%.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В базовой комплектации Onix две подушки безопасности, системы ABS и ESP, кондиционер, электростеклоподъемники, обогрев зоны покоя дворников и аудиосистема. Особо отмечается, что седан с 90-сильным атмосферником и 5-ступенчатой механикой расходует всего 5,9 литра бензина АИ-92 на 100 километров пробега в смешанном цикле.
В Россию официальным путем бюджетные Chevrolet из Узбекистана не попадут, а вот по параллельному импорту их вполне могут привезти.
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Источник: UzAutoMotors
Фото: uzautomotors.com
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