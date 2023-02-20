Надежный кроссовер за миллион: эксперт назвал отличный вариант

Как минимум одно исключение эксперт «За рулем» Александр Виноградов нашел.
Впрочем, не то чтобы эти поиски были сверхсложными — в конце концов, именно за счет соотношения цены и качества эта модель так долго была в топах продаж сегмента SUV. Мы говорим, конечно же, о Renault Duster. Если вы ищете машину среди надежных пятилетних кроссоверов, то в случае с Дастером можете уложиться в диапазон 1–1,2 млн рублей.
За эти деньги вам достанется машина с 2-литровым с бензиновым двигателем (143 л.с.) или 1,5-литровым дизелем К9К (109 л.с.). А версии с базовым мотором 1.6 мощностью 114 л.с. еще дешевле, примерно на 100 тысяч рублей. И ни с одним двигателем не бывает серьезных проблем.
Единственное, что следует помнить: дизельные машины не следует заправлять на сомнительных АЗС.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Трансмиссия? Автомат Renault Duster всегда боялся перегрева, из-за которого выходили из строя соленоиды, поэтому эксперт советует надежную МКП.
Прочие плюсы модели — это сверхпрочная ходовая часть, хорошая проходимость и недорогое содержание.
Дастер, безусловно, выбор удачный. Но вот еще несколько пятилетних кроссоверов, к которым стоит присмотреться.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Проголосуй — выиграй Ладу!
Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.
В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.