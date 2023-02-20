Надежный кроссовер за миллион: эксперт назвал отличный вариант

Все кроссоверы с пробегом, неизменно входящие в рейтинги надежности, немного дороже своих менее выносливых собратьев, ведь за все нужно платить... Или бывают исключения?

Как минимум одно исключение эксперт «За рулем» Александр Виноградов нашел.

Впрочем, не то чтобы эти поиски были сверхсложными — в конце концов, именно за счет соотношения цены и качества эта модель так долго была в топах продаж сегмента SUV. Мы говорим, конечно же, о Renault Duster. Если вы ищете машину среди надежных пятилетних кроссоверов, то в случае с Дастером можете уложиться в диапазон 1–1,2 млн рублей.

За эти деньги вам достанется машина с 2-литровым с бензиновым двигателем (143 л.с.) или 1,5-литровым дизелем К9К (109 л.с.). А версии с базовым мотором 1.6 мощностью 114 л.с. еще дешевле, примерно на 100 тысяч рублей. И ни с одним двигателем не бывает серьезных проблем.

Единственное, что следует помнить: дизельные машины не следует заправлять на сомнительных АЗС.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Трансмиссия? Автомат Renault Duster всегда боялся перегрева, из-за которого выходили из строя соленоиды, поэтому эксперт советует надежную МКП.

Прочие плюсы модели — это сверхпрочная ходовая часть, хорошая проходимость и недорогое содержание.