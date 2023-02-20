Надежный кроссовер за миллион: эксперт назвал отличный вариант — журнал За рулем

Надежный кроссовер за миллион: эксперт назвал отличный вариант

Все кроссоверы с пробегом, неизменно входящие в рейтинги надежности, немного дороже своих менее выносливых собратьев, ведь за все нужно платить... Или бывают исключения?

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Как минимум одно исключение эксперт «За рулем» Александр Виноградов нашел.

Впрочем, не то чтобы эти поиски были сверхсложными — в конце концов, именно за счет соотношения цены и качества эта модель так долго была в топах продаж сегмента SUV. Мы говорим, конечно же, о Renault Duster. Если вы ищете машину среди надежных пятилетних кроссоверов, то в случае с Дастером можете уложиться в диапазон 1–1,2 млн рублей.

За эти деньги вам достанется машина с 2-литровым с бензиновым двигателем (143 л.с.) или 1,5-литровым дизелем К9К (109 л.с.). А версии с базовым мотором 1.6 мощностью 114 л.с. еще дешевле, примерно на 100 тысяч рублей. И ни с одним двигателем не бывает серьезных проблем.

Единственное, что следует помнить: дизельные машины не следует заправлять на сомнительных АЗС.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Надежный кроссовер за миллион: эксперт назвал отличный вариант

Трансмиссия? Автомат Renault Duster всегда боялся перегрева, из-за которого выходили из строя соленоиды, поэтому эксперт советует надежную МКП.

Прочие плюсы модели — это сверхпрочная ходовая часть, хорошая проходимость и недорогое содержание.

Дастер, безусловно, выбор удачный. Но вот еще несколько пятилетних кроссоверов, к которым стоит присмотреться.

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Отзывы о Renault Duster (25)

Renault 2014 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.

Недостатки:

неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.

Комментарий:

Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету

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