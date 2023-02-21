Покупать-продавать-подождать? Авторынок глазами автомобилистов

82% респондентов считают, что сейчас не лучшее время для покупки автомобиля — это показал опрос, проведенный аналитическим холдингом «Ромир» в феврале 2023 года. В октябре 2022 года таких было 80%.
65% ожидают роста цен на новые автомобили в ближайшие месяцы. При этом доля ожидающих роста цен снизилась до минимального значения за последние 1,5 года. Вырастут ставки по автокредитам, об этом говорят 59%.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
69% считают, что сейчас невыгодно продавать автомобиль, год назад таких было 56%. Многие при этом отмечают сокращение выбора новых авто — 61% респондентов. Что удивительно — 18% уверены, что ситуация с ассортиментом улучшилась.
Несмотря на параллельный импорт, дефицит на рынке сохраняется, отмечают эксперты. Помимо ограничения выбора блокирующим фактором к покупке является стоимость. Однако потребители постепенно привыкают к ситуации и уже не так резко отвергают ее, как в отношении цен, так и в отношении ассортимента, отмечают специалисты.
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Источник: Romir
Фото: URA.RU/TASS
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