Минутка позитива: в этом году мы купим на 25% больше машин, чем в прошлом

И это несмотря на то, что первый месяц года показал падение продаж.

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В январе 2023 года продажи новых легковых автомобилей, легких коммерческих автомобилей и пикапов в России сократились на 43,9% и составили 52 580 ед., такие данные приводит «АСМ Холдинг» (исследование есть в распоряжении «За рулем»).

Продажи за январь:

легковые авто — 47 660 ед. (-43,9%)

легкие коммерческие автомобили — 4103 ед. (-48,4%)

пикапы — 817 ед. (8,6%).

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Специалисты «АСМ Холдинга» дали прогноз на текущий год, и он существенно отличается от других представленных на рынке. Здесь считают, что в 2023 году продажи новых автомобилей вырастут на 25% к результатам 2022 года. Роста ожидают, в основном, за счет продаж автомобилей китайских брендов.

При этом сегмент легких коммерческих автомобилей в этом году вырастет еще больше — на 30% к результату прошлого года.

Более точный прогноз специалисты обещают представить по итогам продаж первых четырех месяцев 2023 года.

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Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС