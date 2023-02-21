Испанцы готовы брать по две Нивы в одни руки — журнал За рулем

Испанцы готовы брать по две Нивы в одни руки

Всего 10 500 евро - такова цена базовой версии Нивы, если переводить ее российскую цену в европейскую валюту.

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Журналист испанского издания Motor 1 в своей новой статье изучает нюансы приобретения подержанной Нивы. Дело в том, что новые автомобили в Европу не поставляются. Официально — с 2019 года, а неофициально, силами частных европейских компаний, поставки прекратились в последние месяцы.

При этом интерес к российскому внедорожнику в Испании сохраняется. Особенно с учетом нынешней мягкой, но снежной зимы.

Нива до сих пор продается в стране своего происхождения, но теперь называется Legend и стоит всего 10 500 евро по текущему курсу. Мы ни на секунду не сомневаемся, что если бы она продавалась по такой цене в нашей стране, некоторые купили бы не один, а сразу два экземпляра», — пишет Фернандо Морено.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Отметим, что европейские цены на Нивы были все же несколько выше, однако это теперь все равно неактуально — новых машин в Европе фактически не осталось.

Более того, изучив местные классифайды, испанский журналист приходит к выводу, что и выставленные подержанные экземпляры ценность представляют весьма условную, так как пребывают в весьма плачевном состоянии.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube.

Источник: Lada Niva Documentary

Фото: «За рулем», Unsplash

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Отзывы о LADA Niva Legend (32)

LADA 2013 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

ход по неровной дороге

Недостатки:

много

Комментарий:

полный восторг!! Не осталось мест где я не могу проехать! и на ниве я ЕЗЖУ а не аккуратничаю, не переживаю, что где то что то зацеплю и т.д. теперь дорога там, где я собираюсь проехать! и это очень дорогого стоит!! а большинство недостатков — это позор производителя(подлость — на экспорт идут дру...

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