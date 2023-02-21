Испанцы готовы брать по две Нивы в одни руки

Всего 10 500 евро - такова цена базовой версии Нивы, если переводить ее российскую цену в европейскую валюту.

Журналист испанского издания Motor 1 в своей новой статье изучает нюансы приобретения подержанной Нивы. Дело в том, что новые автомобили в Европу не поставляются. Официально — с 2019 года, а неофициально, силами частных европейских компаний, поставки прекратились в последние месяцы.

При этом интерес к российскому внедорожнику в Испании сохраняется. Особенно с учетом нынешней мягкой, но снежной зимы.

Нива до сих пор продается в стране своего происхождения, но теперь называется Legend и стоит всего 10 500 евро по текущему курсу. Мы ни на секунду не сомневаемся, что если бы она продавалась по такой цене в нашей стране, некоторые купили бы не один, а сразу два экземпляра», — пишет Фернандо Морено.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Отметим, что европейские цены на Нивы были все же несколько выше, однако это теперь все равно неактуально — новых машин в Европе фактически не осталось.

Более того, изучив местные классифайды, испанский журналист приходит к выводу, что и выставленные подержанные экземпляры ценность представляют весьма условную, так как пребывают в весьма плачевном состоянии.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: Lada Niva Documentary

Фото: «За рулем», Unsplash