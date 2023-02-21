Испанцы готовы брать по две Нивы в одни руки

Журналист испанского издания Motor 1 в своей новой статье изучает нюансы приобретения подержанной Нивы. Дело в том, что новые автомобили в Европу не поставляются. Официально — с 2019 года, а неофициально, силами частных европейских компаний, поставки прекратились в последние месяцы.
При этом интерес к российскому внедорожнику в Испании сохраняется. Особенно с учетом нынешней мягкой, но снежной зимы.
Нива до сих пор продается в стране своего происхождения, но теперь называется Legend и стоит всего 10 500 евро по текущему курсу. Мы ни на секунду не сомневаемся, что если бы она продавалась по такой цене в нашей стране, некоторые купили бы не один, а сразу два экземпляра», — пишет Фернандо Морено.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Отметим, что европейские цены на Нивы были все же несколько выше, однако это теперь все равно неактуально — новых машин в Европе фактически не осталось.
Более того, изучив местные классифайды, испанский журналист приходит к выводу, что и выставленные подержанные экземпляры ценность представляют весьма условную, так как пребывают в весьма плачевном состоянии.
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Источник: Lada Niva Documentary
Фото: «За рулем», Unsplash
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