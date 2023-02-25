Зумерам не нужны ни права, ни автомобили — ничего, что связано с автомиром.

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Последний век продажи автомобилей постоянно растут, и оптимистично настроенные маркетологи и производители считают, что они будут расти и дальше. Но, судя по тенденциям в среде молодежи, потребителей машин будет все меньше.

Началось все еще с миллениалов, среди которых гораздо меньше водителей, чем среди иксов (поколения некст). Дальше — хуже: зумеры интересуются автокультурой еще меньше. То есть людям, родившимся в периоды с 1981 по 1995 и с 1996 по 2012 годы, автодилерам нечего предложить.

Те же представители поколений, у которых есть автомобили, проезжают на них в год на 24% меньше, чем водители из поколения некст.

В 1997 году в США 43% 16-летних имели водительские права, а среди 17-летних количество водителей составляло 62%, сообщает Washington Post. В 2020 году это число снизилось на 18% для 16-летних и на 17% для 17-летних.

Также в 1997 году почти 90% 20-25-летних имели водительские права, а в 2020 году — среди людей этого возраста права имеют 80%.

Среди основных причин нежелания водить указываются беспокойство по поводу изменения климата, дороговизна владения автомобилем и страх перед дорогой (страх попасть в ДТП).

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Популяризация электромобилей, возможно, могла бы решить проблему климата в головах молодых людей, но стоимость таких транспортных средств непомерна для молодежи (плюс страховка, плюс налоги, плюс обслуживание и ремонт, штрафы, оплата парковок и проезда по платным дорогам…). Вместо автомобилей зумеры все чаще выбирают каршеринг и общественный транспорт.

Если же побеседовать с молодежью об их отношении к автомобилям, то окажется, что они не видят никакой разницы между современными моделями. Даже в дизайне, не говоря уже о начинке. Им не интересны цифровые панели приборов и огромные экраны мультимедиа — у них в карманах, сумках и рюкзаках есть устройства получше. Словом, в нынешнем виде современная автокультура им не нужна.

Фото: Iwona Baran / Unsplash