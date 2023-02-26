Машина тормозит рывками: 5 наводок, где искать проблему — журнал За рулем

Машина тормозит рывками: 5 наводок, где искать проблему

Причина может заключаться не только в неисправностях тормозной системы.

Материалы по теме
Машина не заводится? 5 чисто зимних причин

Есть и другие узлы, которые дают ощущение неравномерного, рваного замедления, говорит Алексей Ревин, эксперт «За рулем».

1. Коробка передач

На автомобиле с автоматической коробкой передач не трогаете педаль тормоза: если при движении накатом есть рывки — дело в АКП. Причиной может быть недостаточный либо избыточный уровень жидкости в автомате. Дефекты могут скрываться в гидроблоке, гидротрансформаторе либо в управляющей электронике.

Материалы по теме
Проголосуй в Гран-при «За рулем» — выиграй Ладу!Проверь себя на знание ПДДЮбилей «За рулем»: Нам 95 лет!

На механике подергивания при торможении автомобиля могут быть спровоцированы нестабильной работой двигателя. Или это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки.

2. Тормозные диски и/или барабаны

Рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков/барабанов — и тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильной установке.

3. Бракованные или изношенные тормозные колодки

Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает нормально, то подгорает или плавится — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам.

4. Люфт ступичного подшипника

Если в подшипнике, на котором вращается колесо, имеется большой зазор, то тормозной диск (барабан) будет непредсказуемо болтаться относительно тормозных колодок. Езда с расшатанным подшипником очень опасна.

5. Подклинивание тормозного механизма

Материалы по теме
Горит Check Engine? Эксперт объяснил, когда можно ехать

Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и неотрегулированный привод ручника.

Машина тормозит с рывками — это всегда результат неисправностей систем, влияющих на безопасность. Подробнее о других неисправностях — в нашем материале.

Фото: скриншот из фильма «Без тормозов»

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Большой кроссовер Lada, почти VW из Калуги, «родные» Москвичи: раскрыты планы автопрома
Так вот в чем дело! 7 незаметных причин перерасхода топлива
Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров92
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: