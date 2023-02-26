Машина тормозит рывками: 5 наводок, где искать проблему

Причина может заключаться не только в неисправностях тормозной системы.

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Есть и другие узлы, которые дают ощущение неравномерного, рваного замедления, говорит Алексей Ревин, эксперт «За рулем».

1. Коробка передач

На автомобиле с автоматической коробкой передач не трогаете педаль тормоза: если при движении накатом есть рывки — дело в АКП. Причиной может быть недостаточный либо избыточный уровень жидкости в автомате. Дефекты могут скрываться в гидроблоке, гидротрансформаторе либо в управляющей электронике.

На механике подергивания при торможении автомобиля могут быть спровоцированы нестабильной работой двигателя. Или это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки.

2. Тормозные диски и/или барабаны

Рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков/барабанов — и тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильной установке.

3. Бракованные или изношенные тормозные колодки

Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает нормально, то подгорает или плавится — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам.

4. Люфт ступичного подшипника

Если в подшипнике, на котором вращается колесо, имеется большой зазор, то тормозной диск (барабан) будет непредсказуемо болтаться относительно тормозных колодок. Езда с расшатанным подшипником очень опасна.

5. Подклинивание тормозного механизма

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Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и неотрегулированный привод ручника.

Машина тормозит с рывками — это всегда результат неисправностей систем, влияющих на безопасность. Подробнее о других неисправностях — в нашем материале.

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Фото: скриншот из фильма «Без тормозов»



