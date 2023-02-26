Машина тормозит рывками: 5 наводок, где искать проблему

Есть и другие узлы, которые дают ощущение неравномерного, рваного замедления, говорит Алексей Ревин, эксперт «За рулем».
1. Коробка передач
На автомобиле с автоматической коробкой передач не трогаете педаль тормоза: если при движении накатом есть рывки — дело в АКП. Причиной может быть недостаточный либо избыточный уровень жидкости в автомате. Дефекты могут скрываться в гидроблоке, гидротрансформаторе либо в управляющей электронике.
На механике подергивания при торможении автомобиля могут быть спровоцированы нестабильной работой двигателя. Или это следствие неисправности датчика положения дроссельной заслонки.
2. Тормозные диски и/или барабаны
Рывки при торможении могут проявиться сразу после замены дисков/барабанов — и тогда дело либо в некачественной запчасти, либо в неправильной установке.
3. Бракованные или изношенные тормозные колодки
Такие колодки имеют непостоянный коэффициент трения. В результате фрикционная накладка то работает нормально, то подгорает или плавится — и тогда коэффициент трения падает. Чередование таких процессов и приводит к рывкам.
4. Люфт ступичного подшипника
Если в подшипнике, на котором вращается колесо, имеется большой зазор, то тормозной диск (барабан) будет непредсказуемо болтаться относительно тормозных колодок. Езда с расшатанным подшипником очень опасна.
5. Подклинивание тормозного механизма
Рывки при торможении может провоцировать и барабанный тормозной механизм. Виновниками могут быть подклинивающий тормозной цилиндр и неотрегулированный привод ручника.
Машина тормозит с рывками — это всегда результат неисправностей систем, влияющих на безопасность. Подробнее о других неисправностях — в нашем материале.
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Фото: скриншот из фильма «Без тормозов»
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