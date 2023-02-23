Премию Дарвина им, срочно! Ford «решил» проблему с возгоранием — журнал За рулем

Премию Дарвина им, срочно! Ford «решил» проблему с возгоранием

Риск возгорания обнаружили у внедорожника Ford Bronco. Чтобы избежать проблем, производитель предложил сливать топливо прямо на дорогу.

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Модели Bronco Sport и Escape оказались пожароопасными.

Виноваты форсунки, склонные к растрескиванию и утечке топлива. После 22-х случаев пожаров в подкапотном пространстве этих машин Ford в ноябре 2022 года известил Национальную администрацию безопасности дорожного движения США (NHTSA) о потенциальной проблеме у 521,8 тыс. машин.

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В качестве решения Ford предложил перепрошивку блока управления двигателем для обнаружения утечки и сигнализации об этом водителю и установку трубки, призванной отводить топливо от раскаленных поверхностей путем слива его на землю. Главное, чтобы в этот момент рядом с машиной никто не курил и не бросил потом окурок под машину.

Владельцев это, конечно возмутило, и в итоге дело дошло до коллективного иска против производителя от имени владельцев этих кроссоверов. В нем подчеркивается, что такое решение представляет опасность и для владельцев машин, и для экологии.

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Источник: HBSS

Фото: Ford

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