Автодилеры отрабатывают новую схему параллельного импорта

Крупные российские автодилеры тестируют новую бизнес-модель. Они ввозят новые легковые автомобили по параллельному импорту для их последующей перепродажи другим компаниям.
В такой модели они выступают в роли альтернативных дистрибьюторов, принимая заказы на импорт.
Крупным автодилерам ввозить машины проще, поэтому они заключают сделки о сотрудничестве с более мелкими ритейлерами, принимая от них заказы на импорт определенных моделей. Затем закупают эти автомобили и передают их в дилерские центры.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Импорт осуществляется на юрлицо, что делает покупку более выгодной как для дилеров, так и для конечных клиентов.
Например, «Авилон» закупает для дилеров автомобили Mercedes-Benz, BMW, Audi, Toyota, Volvo, Volkswagen, Kia и т.д.
Кроме того, крупные дилеры предоставляют младшим коллегам маркетинговые инструменты для продвижения моделей.
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Источник: «Ведомости»
Фото: depositphotos.com
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