Автодилеры отрабатывают новую схему параллельного импорта — журнал За рулем

Автодилеры отрабатывают новую схему параллельного импорта

Таким образом они осваивают роль альтернативных дистрибьюторов.

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Крупные российские автодилеры тестируют новую бизнес-модель. Они ввозят новые легковые автомобили по параллельному импорту для их последующей перепродажи другим компаниям.

В такой модели они выступают в роли альтернативных дистрибьюторов, принимая заказы на импорт.

Крупным автодилерам ввозить машины проще, поэтому они заключают сделки о сотрудничестве с более мелкими ритейлерами, принимая от них заказы на импорт определенных моделей. Затем закупают эти автомобили и передают их в дилерские центры.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Импорт осуществляется на юрлицо, что делает покупку более выгодной как для дилеров, так и для конечных клиентов.

Например, «Авилон» закупает для дилеров автомобили Mercedes-Benz, BMW, Audi, Toyota, Volvo, Volkswagen, Kia и т.д.

Кроме того, крупные дилеры предоставляют младшим коллегам маркетинговые инструменты для продвижения моделей.

Источник: «Ведомости»

Фото: depositphotos.com

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