Еще один китайский автомобильный бренд собирается в Россию

Автомобильный бренд VGV (расшифровывается как Victory Go Victory), входящий в китайскую госкомпанию Sinotruck, появится в петербургских автосалонах «Максимум» в третьем квартале 2023 года. Китайцы подписали эксклюзивный дистрибьюторский контракт с Вадимом Арустамяном, владельцем этих автосалонов.
До конца года дистрибьютор планирует ввезти в страну 2 тыс. автомобилей под этой маркой. Причем продажи будут запущены не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве и ряде других городов-миллионников.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
В 2024 году дистрибьютор планирует продать 6 тыс. шт., а через пять лет выйти на объем в 50 тыс. машин в год.
Сначала завезут две модели автомобилей SUV D-класса: U70 Pro и U75 Plus. С 1 октября появится пикап — рамный, с полным приводом и дизельным мотором. С 1 января модельный ряд пополнят SUV E-класса — дизельные, с несущим кузовом, полноприводные. Начиная с февраля 2024 года появится класс LCV: микроавтобусы и коммерческие авто, SUV C — в начале 2025 года.
Обещают, что одна из моделей будет стоить до 2 млн руб. По остальным решение еще не принято и будет зависеть от курса валюты.
Также российский дистрибьютер получил эксклюзивные права на продажу и ввоз автокомпонентов VGV в Россию.
Справка
Бренд VGV принадлежит китайской государственной компании Sinotruck (CNHTC), одному из крупнейших производителей грузовиков в стране. Компания была основана в 1956 году. В России автогигант известен грузовиками под марками Howo и Sinotruk. Легковой бренд VGV создан в 2019 году.
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Источник: РБК
Фото: VGV
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