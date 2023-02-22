Еще один китайский автомобильный бренд собирается в Россию

Ранее материнская компания этой марки представляла у нас только грузовики.

Автомобильный бренд VGV (расшифровывается как Victory Go Victory), входящий в китайскую госкомпанию Sinotruck, появится в петербургских автосалонах «Максимум» в третьем квартале 2023 года. Китайцы подписали эксклюзивный дистрибьюторский контракт с Вадимом Арустамяном, владельцем этих автосалонов.

До конца года дистрибьютор планирует ввезти в страну 2 тыс. автомобилей под этой маркой. Причем продажи будут запущены не только в Санкт-Петербурге, но и в Москве и ряде других городов-миллионников.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В 2024 году дистрибьютор планирует продать 6 тыс. шт., а через пять лет выйти на объем в 50 тыс. машин в год.

Сначала завезут две модели автомобилей SUV D-класса: U70 Pro и U75 Plus. С 1 октября появится пикап — рамный, с полным приводом и дизельным мотором. С 1 января модельный ряд пополнят SUV E-класса — дизельные, с несущим кузовом, полноприводные. Начиная с февраля 2024 года появится класс LCV: микроавтобусы и коммерческие авто, SUV C — в начале 2025 года.

Обещают, что одна из моделей будет стоить до 2 млн руб. По остальным решение еще не принято и будет зависеть от курса валюты.

Также российский дистрибьютер получил эксклюзивные права на продажу и ввоз автокомпонентов VGV в Россию.

Справка

Бренд VGV принадлежит китайской государственной компании Sinotruck (CNHTC), одному из крупнейших производителей грузовиков в стране. Компания была основана в 1956 году. В России автогигант известен грузовиками под марками Howo и Sinotruk. Легковой бренд VGV создан в 2019 году.

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Источник: РБК

Фото: VGV