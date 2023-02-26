Этот кроссовер Volkswagen скоро можно будет купить

Эти шпионские фотографии были сделаны во время дорожных испытаний обновленного Volkswagen T-Cross (в Китае он продается под названием Volkswagen Tukai).
Ожидается не только «подтяжка лица», но и обновление интерьера, и появление новых систем.
Новый автомобиль будет иметь решетку и воздухозаборник в бампере примерно одинакового размера, что визуально делает автомобиль шире, в том числе благодаря трем горизонтальным хромированным полоскам.
Задние фонари остались вполне узнаваемыми. Также видны достаточно большой спойлер и маленький стеклоочиститель. Бампер, забранный камуфляжем, может измениться.
Обновленный кроссовер будет оснащаться турбированными двигателями 1.0Т и 1.5Т, которые будут передавать мощность на колеса через 5-ступенчатую и 6-ступенчатую механические коробки передач.
Также будет доступен 7-ступенчатый робот DSG с двумя сцеплениями.
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Фото: Motor1.com, Swansway Motor Group / Unsplash