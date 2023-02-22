Рособоронэкспорт «взорвал» военную выставку IDEX

На международной военно-технической выставке IDEX в ОАЭ Рособоронэкспорту выделили отдельный павильон.

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Международная военно-техническая выставка IDEX в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) открылась 20 февраля и продлится до 24 февраля. От России в ней участвуют десятки компаний и организаций, которые привезли более 200 образцов и экспонатов.

Всего же в этом году участвует более 1300 компаний из 65 стран мира. Ожидаются десятки тысяч посетителей из разных государств.

Под объединенную экспозицию России организаторы выставки выделили отдельный павильон, который оказался самым посещаемым. Это вызвано тем, насколько хорошо российское вооружение показало себя в ходе проведения спецоперации по защите российских территорий от агрессии украинских нацистов.

На выставке были представлены боевой модуль АУ-220М с 57-мм автоматической пушкой, многоцелевой вертолет Ка-226Т, современные стрелковые системы, комплексы противоракетной обороны и многое другое.

Также российские компании предлагают представителям других стран сотрудничество в разработке новых изделий и создание совместных производств, что вызывает особый интерес у посетителей выставки. В частности, из стран Ближнего Востока.

На IDEX впервые за рубежом был представлен блок управления для реактивных снарядов системы залпового огня «Торнадо-С», который повышает точность ударов в 15–20 раз вне зависимости от дальности стрельбы.

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Также выставляются новые оптические приборы, системы наблюдения, призматические прицелы малой кратности ПП1 и ПП3, малогабаритный разведывательно-сигнализационный комплекс 1К144-Е. Не обошлось и без любимого военными ряда стран танка Т-90МС, а также легкой плавающей самоходки «Спрут-СДМ1», огнеметной системы ТОС-1, машины поддержки танков БМПТ «Терминатор» и так далее.

Обширная и самая крупная на выставке российская экспозиция показала, что западные санкции никак не смогли повлиять на обороноспособность нашей страны. Более того, оборонный комплекс готов торговать своей продукцией и по-прежнему открыт для сотрудничества с дружественными странами.

ТрАМП будет служить в Армии России, и будет заниматься извозом по воздуху.

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Фото: Рособоронэкспорт