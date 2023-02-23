День защитника Отечества сегодня воспринимается иначе, чем год, два или десять лет назад.

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Военная спецоперация по освобождению российских территорий от нацистов режима Зеленского ведется уже год. Бомбежки Луганской и Донецкой Народных Республик, ставших частью России, и атаки на эти территории не прекращаются уже 8 лет.

С оккупантами воюют не только солдаты на передовой. В тылу люди тоже борются с общей бедой, обеспечивая поставку на фронт необходимых бойцам вещей. Все просто — наша земля должна быть нашей, и на ней нет места нацистам, которых спустил с поводка режим Зеленского.

Как теперь ответить на вопрос «Кто такой защитник Отечества?». Ответ — все мы!

Более того, пример России, ее мужественное противостояние НАТО во главе с США показали людям в других странах абсурдность сложившейся в мире ситуации. Идут протесты против снабжения Украины оружием. Люди мира выступают за выход из НАТО, за отмену антироссийских санкций…

Как и 78 лет назад, Россия, защищая себя и свои интересы, попутно вновь освобождает территории от фашизма, несправедливости, прихотей «высшей расы». И участвуют в этом все, кого вы видите вокруг.

Но особый поклон — тем, кто сражается сегодня против кидающих зиги бандеровцев, оккупировавших российские территории и получающих всевозможную помощь от НАТО.

Редакция «За рулем», старейшего и самого популярного автомобильного издания в России, поздравляет всех жителей Российской Федерации, дружественных государств и граждан других стран, протестующих против навязанного им США порядка вещей, с Днем защитника Отечества!

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС