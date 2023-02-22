Люди признались, с какой целью покупают рамные внедорожники

В ходе опроса также выяснили, какие бренды рамных SUV предпочитают автовладельцы, а также в чем видят их преимущества и недостатки.

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На долю рамных внедорожников пришлось 4,5% предложений автомобилей с пробегом на платформе Авито Авто в январе 2023 года.

Средняя цена рамных SUV б/у составила 1 850 000 рублей, а средняя цена автомобилей с пробегом в целом — 800 000 рублей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

В топ-3 таких моделей по итогам января 2022 года вошли:

Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser Prado

УАЗ Patriot.

Мужчины отдают предпочтение рамным внедорожникам УАЗ чаще, чем женщины: 17% и 11% соответственно.

К главным преимуществам рамных SUV автовладельцы относят высокую проходимость — 73%, долговечность/надежность — 45%, и комфорт — 43%.

Мужчины больше ценят в рамных внедорожниках повышенную грузоподъемность (37%, среди женщин — 29%). Женщины же выше ценят в рамных внедорожниках комфорт — 51%.

К главным недостаткам рамных внедорожников респонденты отнесли повышенный расход топлива, высокую стоимость и неудобство больших габаритов для парковки.

58% опрошенных указали, что рамный внедорожник нужен им для поездок на природу, 46% используют его в качестве семейного авто. 44% указали, что рамный SUV нужен им для путешествий.