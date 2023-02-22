ГИБДД готовит усиленные рейды: где и кого будут проверять

Впереди четыре нерабочих дня, а значит, все это время ГИБДД будет работать в усиленном режиме.
Вечером 22 февраля с 20 часов инспекторы московской Госавтоинспекции начнут масштабный рейд по выявлению нетрезвых водителей.
В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения с 20:00 часов 22 февраля до 23:00 часов 26 февраля Госавтоинспекция Москвы проводит на территории столицы усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения», — говорится в сообщении столичного ведомства.
*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.
Аналогичные мероприятия проведут и сотрудники ГИБДД Московской области.
ГИБДД в очередной раз предупредила водителей о недопустимости езды за рулем в нетрезвом виде и призвала всех граждан сообщать о замеченных пьяных водителях в полицию.
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Источник: Госавтоинспекция Москвы
Фото: ИТАР-ТАСС/ Евгений Епанчинцев
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