Мероприятия продлятся все выходные дни.

Впереди четыре нерабочих дня, а значит, все это время ГИБДД будет работать в усиленном режиме.

Вечером 22 февраля с 20 часов инспекторы московской Госавтоинспекции начнут масштабный рейд по выявлению нетрезвых водителей.

В целях профилактики и пресечения грубых нарушений правил дорожного движения с 20:00 часов 22 февраля до 23:00 часов 26 февраля Госавтоинспекция Москвы проводит на территории столицы усиленный рейд по проверке водителей на состояние опьянения», — говорится в сообщении столичного ведомства.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Аналогичные мероприятия проведут и сотрудники ГИБДД Московской области.

ГИБДД в очередной раз предупредила водителей о недопустимости езды за рулем в нетрезвом виде и призвала всех граждан сообщать о замеченных пьяных водителях в полицию.

«За рулем» можно читать в Телеграм .

Источник: Госавтоинспекция Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС/ Евгений Епанчинцев