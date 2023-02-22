Автомобилисты назвали два самых раздражающих зимних фактора. Согласны с ними? — журнал За рулем

Автомобилисты назвали два самых раздражающих зимних фактора. Согласны с ними?

Скользкие дороги? Пониженная видимость? Опасность разряда АКБ? Нет, есть кое-что пострашнее!

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Езда на автомобиле зимой — это особое, ни с чем не сравнимое удовольствие, и это слово можно употреблять как без кавычек, так и с оными.

Раздражающего в зиме тоже немало, и мы решили вспомнить все эти факторы, объединить в одном опросе «За рулем» в Viber, и выяснить, что же зимой у нас и у вас вызывает сильное недовольство.

В частности, оказалось, что опрошенную аудиторию, а это более 5,5 тысячи человек, мало тревожит вероятность разрядки АКБ на морозе — этот вариант ответа выбрали всего 3% респондентов.

Автомобилисты назвали два самых раздражающих зимних фактора. Согласны с ними?

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Также сравнительно невысокий уровень тревоги вызывают у наших подписчиков пониженная видимость, скользкие дороги и слабо подготовленные к зиме другие участники движения. И это было бы странным — на первый взгляд, перечисленные факторы довольно весомы. Но с большим отрывом лидируют в нашем опросе две «зимние засады»: дорожные реагенты (32%) и прогревы мотора (38%).

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

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