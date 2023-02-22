Выяснилось, в каком возрасте мужчины чаще бьют авто «всмятку»

Это вовсе не самые молодые и недавно получившие права водители.

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В каком возрасте водители-мужчины чаще попадают в ДТП с более разрушительными последствиями для своих машин, выяснили специалисты СК «Согласие».

Оказалось, что чаще всего разбивают авто до полной конструктивной гибели автомобилисты старше 36 лет. Частота «тоталей» у них составляет 0,44.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

У более молодых водителей — от 18 до 25 лет, которые традиционно считаются самыми аварийными, частота «тотальных» ДТП в 1,5 раза ниже (0,26). А у мужчин от 26 до 36 лет данный показатель уже заметно выше — 0,41.

Интересно, что частота таких исходов аварий зависит от семейного положения — у холостяков этот показатель в 1,17 раза выше, чем у женатых. Как и частота убытков по каско: у первых в 1,07 раза выше, чем у вторых.

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