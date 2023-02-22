Выяснилось, в каком возрасте мужчины чаще бьют авто «всмятку» — журнал За рулем

Выяснилось, в каком возрасте мужчины чаще бьют авто «всмятку»

Это вовсе не самые молодые и недавно получившие права водители.

Материалы по теме
Люди признались, с какой целью покупают рамные внедорожники

В каком возрасте водители-мужчины чаще попадают в ДТП с более разрушительными последствиями для своих машин, выяснили специалисты СК «Согласие».

Оказалось, что чаще всего разбивают авто до полной конструктивной гибели автомобилисты старше 36 лет. Частота «тоталей» у них составляет 0,44.

Материалы по теме
3 привычки водителей, которые приводят к ДТП. А вы так делаете?*10 способов пополнить бюджет РФ на 2 трлн рублей*Таких водителей нужно лишать прав и направлять на пересдачу! Вы «за»?*

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

У более молодых водителей — от 18 до 25 лет, которые традиционно считаются самыми аварийными, частота «тотальных» ДТП в 1,5 раза ниже (0,26). А у мужчин от 26 до 36 лет данный показатель уже заметно выше — 0,41.

Интересно, что частота таких исходов аварий зависит от семейного положения — у холостяков этот показатель в 1,17 раза выше, чем у женатых. Как и частота убытков по каско: у первых в 1,07 раза выше, чем у вторых.

Фото: depositphotos.com

Материалы по теме
Мы разыграем автомобили онлайн 15-го марта 2023 года!

Проголосуй — выиграй Ладу!

Примите участие в голосовании Гран-при «За рулем» и помогите нам выбрать лучше автомобильные новинки года.


В благодарность за потраченное время мы разыграем среди участников опроса три Лады. Шанс есть у каждого, кто заполнит анкету до 28 февраля 2023 года.


ЗАПОЛНИТЬ АНКЕТУ ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2023

Наше новое видео
Рама, вечный дизель, светодиоды, куча фишек... — такой ГАЗ всем нужен!
Тест китайского Volkswagen Bora
Ларгус по-японски — наконец-то появилась практичная и недорогая альтернатива Ладе

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем в новостях на Дзен
Количество просмотров138
Оцените материал
0:0

Купить свежий номер
«За рулем» можно здесь: