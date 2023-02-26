Полиция опубликовала видео задержания вооруженного преступника

Видно, как мужчины в форме бегут за машиной, после чего один из них ногой выбивает стекло со стороны переднего пассажира.
Водителя пытаются вытащить из автомобиля, но тот снова жмет на газ и нарезает круги по парковке, при этом полицейский буквально висит на двери рядом с ним.
В итоге иномарка врезалась в автобусную остановку, и оттуда врассыпную разбежались водитель и трое его пассажиров. В конце концов полиция всех задержала. А само задержание вышло впечатляющим.
- Этот автомобиль скоро начнет узнавать своего владельца.
- «За рулем» можно смотреть на YouTube.
Видео: YouTube
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