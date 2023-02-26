Полиция опубликовала видео задержания вооруженного преступника

26-летнего мужчину подозревали в хранении оружия.

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Полиция Казахстана остановила машину жителя города Жанатас, и подозреваемый, пытаясь скрыться, врезался в другой автомобиль.

Видно, как мужчины в форме бегут за машиной, после чего один из них ногой выбивает стекло со стороны переднего пассажира.

Водителя пытаются вытащить из автомобиля, но тот снова жмет на газ и нарезает круги по парковке, при этом полицейский буквально висит на двери рядом с ним.

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В итоге иномарка врезалась в автобусную остановку, и оттуда врассыпную разбежались водитель и трое его пассажиров. В конце концов полиция всех задержала. А само задержание вышло впечатляющим.



Видео: YouTube



