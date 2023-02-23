Пешеходы получили приоритет в жилой зоне

Изменения в ПДД вступают в силу с 1 марта.

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На первый взгляд, существенных изменений в пункт 17.1 ПДД не внесено: пешеходы по-прежнему имеют приоритет перед транспортными средствами в жилых зонах и на дворовых территориях. Речь идет про территории, въезды на которую и выезды с которой обозначены знаками 5.21 и 5.22.

Движение пешеходов в таких зонах разрешается как по тротуарам, так и по проезжей части. Однако в новой редакции появились дополнения, которые указывают, что «в жилой зоне пешеходы имеют преимущество, при этом они не должны создавать на проезжей части необоснованные помехи для движения транспортных средств и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности».

Таким образом, изменение от 1 марта 2023 года заключается в том, что необоснованные помехи запрещается создавать только на проезжей части жилых зон и дворовых территорий.

Соответственно, если пешеход стоит на тротуаре во дворе, а по этому же тротуару движется автомобиль, то пешеход имеет право создавать необоснованные помехи для его движения.

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Источник: ПДД Мастер

Фото: depositphotos.com