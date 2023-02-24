Автомодельный спорт — это совершенно особая атмосфера, создаваемая людьми с очень особенными навыками.

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Кто-то презрительно скажет «а, машинки на радиоуправлении...», но ровно до того момента, как увидит в деле эти машинки и тех, кто ими управляет.

Ролику, который мы предлагаем вам посмотреть, уже около 12 лет, и с тех пор этот спорт шагнул еще дальше — по крайней мере, в США, где снято видео.

И в организационном, и техническом плане это настоящие большие соревнования — и тогда, и, тем более, сейчас. Перед нами — кросс на электрических полноприводных моделях, но такие же гонки проводятся и на машинах с ДВС. А помимо этого, существуют кольцевые гонки, дрифт, триал... Да, мы все еще о машинках на радиоуправлении!

В кроссе команда делится на двух человек — на втором ярусе специальной трибуны стоит пилот, управляющий моделью, а на первом — механик, обслуживающий машину и выпускающий ее на трассу. Взгляните на потрясающий заезд в исполнении Феликса Лоу, пилота команды HobbyCrap, управляющего моделью под названием JConcepts. Поначалу Тим Поттер пытается навязать ему борьбу, и дело даже доходит до контакта, однако Лоу неудержим...

А эти ребята сделали из детской машинки... снаряд для бездорожья мощностью 100 л.с.!

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Видео: Youtube / MorePowa Racing Channel