Buick обновил логотип (случайно) — журнал За рулем

Buick обновил логотип (случайно)

Интересно и то, откуда эта эмблема взялась.

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Американская компания Buick впервые за почти 30 лет обновила логотип. Вроде бы, в самом этом факте ничего необычного. Гораздо интереснее, откуда эта эмблема взялась.

Глава General Motors Марк Ройсс однажды проводил встречу с дизайнерами, где и увидел эскиз обновленного логотипа. Эмблема настолько понравилась Ройссу, что он принял решение заменить прежний знак.

Buick обновил логотип (случайно)Предыдущая версия логотипа Buick
Предыдущая версия логотипа Buick

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Основой логотипа Buick с 1960 года были щиты, отсылающие к гербу основателя компании Дэвида Данбара и символизирующие легендарные модели LeSabre, Invicta и Electra. Сами щиты и сейчас никуда не делись, но теперь выглядят иначе, расположены в ряд и не заключены в круг.

Buick обновил логотип (случайно)Так выглядит новый логотипа Buick
Так выглядит новый логотипа Buick

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Источник: Automotive News

Фото: Buick

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