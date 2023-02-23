Buick обновил логотип (случайно)

Американская компания Buick впервые за почти 30 лет обновила логотип. Вроде бы, в самом этом факте ничего необычного. Гораздо интереснее, откуда эта эмблема взялась.
Глава General Motors Марк Ройсс однажды проводил встречу с дизайнерами, где и увидел эскиз обновленного логотипа. Эмблема настолько понравилась Ройссу, что он принял решение заменить прежний знак.
Предыдущая версия логотипа Buick
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Основой логотипа Buick с 1960 года были щиты, отсылающие к гербу основателя компании Дэвида Данбара и символизирующие легендарные модели LeSabre, Invicta и Electra. Сами щиты и сейчас никуда не делись, но теперь выглядят иначе, расположены в ряд и не заключены в круг.
Так выглядит новый логотипа Buick
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Источник: Automotive News
Фото: Buick