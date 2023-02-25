Сгубила любовь к еде: грабителя поймали на месте за употреблением курицы

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В Чикаго хозяин хозяин автомобиля припарковался около дома и хотел зайти внутрь, держа в руках жареную курицу. В это время к нему подошел мужчина и попросил закурить. Затем достал пистолет, забрал еду и потребовал ключи от машины.
Получив их, грабитель уселся в автомобиль и стал есть курицу. Ел, видимо, долго, потому что водитель успел вызвать полицию, а она успела приехать и задержать злоумышленника.
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Теперь ему грозит до 21 года за вооруженное ограбление.
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Источник: CWB Chicago
Фото: depositphotos