Сгубила любовь к еде: грабителя поймали на месте за употреблением курицы — журнал За рулем

Сгубила любовь к еде: грабителя поймали на месте за употреблением курицы

Теперь ему грозит тюремное заключение.

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В Чикаго хозяин хозяин автомобиля припарковался около дома и хотел зайти внутрь, держа в руках жареную курицу. В это время к нему подошел мужчина и попросил закурить. Затем достал пистолет, забрал еду и потребовал ключи от машины.

Получив их, грабитель уселся в автомобиль и стал есть курицу. Ел, видимо, долго, потому что водитель успел вызвать полицию, а она успела приехать и задержать злоумышленника.

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Теперь ему грозит до 21 года за вооруженное ограбление.

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Источник: CWB Chicago

Фото: depositphotos

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