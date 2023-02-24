Пистолет игрушечный, а срок реальный: мужчину осудили за конфликт на парковке

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В Санкт-Петербурге произошел конфликт по поводу парковки машин. Александр Кузнецов приставил к голове женщины игрушечный пистолет, похожий на ТТ, и угрожал убийством.
Затем мужчина отправился домой, а его жена выбросила пистолет.
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В суде Кузнецов признал вину, а на очной ставке после извинений перед потерпевшей передал ей 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.
Подсудимый был признан виновным, а в качестве наказания получил 1 год лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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Источник: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
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