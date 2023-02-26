Гелендваген одели в гигантский пуховик

На Лондонской неделе моды автоконцерн удивил необычным проектом.

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Копания Mercedes-Benz показала уникальный концепткар Project Mondo G. Дизайнеры взяли за основу пуховик Moncler и попробовали придать машине вид дутой куртки. Даже шины покрыли стеганным материалом!

Каждая деталь здесь имеет свое значение: шероховатая отделка символизирует функциональность и практичность, а идеально глянцевая отражающая поверхность отсылает к роскоши обеих компаний.

Дополнительной фишкой стала огромная молния на крыше автомобиля. Согласно замыслу авторов, она должна ассоциироваться с универсальностью и умением подстраиваться под любые условия.

Проект разрабатывался целый год. Вес концепта составил 2.5 тонны. Авто существует в единственном экземпляре и позиционируется исключительно как шоу-кар для демонстрации на выставках.

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