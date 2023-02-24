В Казахстане у людей отбирают честно купленные машины — журнал За рулем

В Казахстане у людей отбирают честно купленные машины

А все из-за дела о финансовых пирамидах.

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В Актобе суд постановил вернуть автомобили, заложенные когда-то в ломбарды, первым владельцам. Они оказались вещественным доказательством в деле о финансовых пирамидах и попали под арест.

Вот только нынешние собственники об этом ничего не знали. Как они утверждают, машины были найдены на сайтах объявлений и оформлены по закону.

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Ломбарды, куда были заложены автомобили, оказались финансовыми пирамидами. За их создание 48 человек приговорили к срокам от 7 до 18 лет. Пострадали от этой деятельности более 17 тысяч человек, сумма ущерба более 30 млрд тенге (50 млрд рублей).

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Источник: informburo.kz

Фото: depositphotos

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