В Казахстане у людей отбирают честно купленные машины

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В Актобе суд постановил вернуть автомобили, заложенные когда-то в ломбарды, первым владельцам. Они оказались вещественным доказательством в деле о финансовых пирамидах и попали под арест.
Вот только нынешние собственники об этом ничего не знали. Как они утверждают, машины были найдены на сайтах объявлений и оформлены по закону.
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Ломбарды, куда были заложены автомобили, оказались финансовыми пирамидами. За их создание 48 человек приговорили к срокам от 7 до 18 лет. Пострадали от этой деятельности более 17 тысяч человек, сумма ущерба более 30 млрд тенге (50 млрд рублей).
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Источник: informburo.kz
Фото: depositphotos